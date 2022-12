Die Firma Glen Dimplex Deutschland verzichtete heuer auf Weihnachtskarten und Geschenke. Stattdessen gab es eine großzügige Spende für die Kulmbacher Tafel: Geschäftsführer Heiko Folgmann überreichte den ehrenamtlichen Helfern der sozialen Einrichtung einen Scheck über 3000 Euro. Geld, das für die Einrichtung zur richtigen Zeit kommt.

Steigende Energiekosten und mehr als doppelt so viele Bedürftige als vergangenes Jahr, aber immer weniger Spenden : Kassier Richard von Schkopp und das Vorstandsteam haben alle Hände voll zu tun, die Kulmbacher Tafel durch schwierige Zeiten zu steuern.

Dank der finanziellen Unterstützung von Glen Dimplex können sie jetzt etwas durchschnaufen. „Wir werden dringend benötigte Gutscheine für Lebensmittel anschaffen und Vorräte auffüllen“, sagte von Schkopp. Weil der Standort in der Blaich nicht ideal ist, immer wieder herrscht aufgrund des großen Andrangs Parkchaos, will die Kulmbacher Tafel von dem Geld zudem ihre Rücklagen erhöhen.

Aber auch die Geschwister-Gummi-Stiftung kann sich über das soziale Engagement von Glen Dimplex und der Belegschaft freuen. Neben zahlreichen Sachspenden für Jungen und Mädchen in der Betreuung bekommt die Organisation der Kinder- und Jugendhilfe noch 1500 Euro: Geld, das die Mitarbeiter aus der Produktion gesammelt haben und spenden.

Somit fließen insgesamt 4500 Euro von Glen Dimplex Deutschland in soziale Einrichtungen am Standort Kulmbach . „Beide Organisationen kümmern sich um Menschen in unserer Region, die in Krisenzeiten am härtesten getroffen werden“, betont Geschäftsführer Heiko Folgmann. Es sei dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit, an Weihnachten gezielt dort zu spenden. red