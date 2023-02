Von Drogen berauscht war in der Nacht zum Donnerstag ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs. Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach kontrollierten den jungen Bayreuther gegen 1.30 Uhr in Himmelkron und stellten dabei drogentypische Auffälligkeiten fest.

Auf Nachfrage räumte der junge Mann einen kürzlichen Konsum von Marihuana ein. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge der Droge. Der 26-Jährige konnte zwar nachweisen, dass er ein Konsument von medizinischem Cannabis ist, jedoch stellten die Polizisten eine missbräuchliche Verwendung fest. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Nachdem er zudem die gefundenen Betäubungsmittel rechtswidrig besaß, muss er sich nun strafrechtlich verantworten und mit einem Fahrverbot rechnen.

Bereits am Mittwochnachmittag hatten Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth in Himmelkron einen Autofahrer kontrolliert. Dieser musste im Anschluss seine Fahrt beenden, da er unter Drogeneinfluss stand. Gegen 14 Uhr war der 40-Jährige mit seinem Audi in eine Verkehrskontrolle geraten. Weil die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten feststellten, ordneten sie eine Blutentnahme an. Zudem fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Für den Mann aus dem Landkreis Bayreuth war die Weiterfahrt beendet.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem muss er mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot sowie einem Eintrag im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss war ein Autofahrer unterwegs, den Zivilbeamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth am Dienstag gegen 17.30 Uhr kontrollierten. Der 44-Jährige zeigte deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein Schnelltest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste.

Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen. Auch auf ihn kommen jetzt ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und ein Eintrag im Fahreignungsregister in Flensburg zu. pol