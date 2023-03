Unter dem Motto „ Glaube bewegt“ wurde in der Bethlehem-Kirche in Mannsflur der diesjährige Weltgebetstag der Frauen begangen. Margret Schoberth, die zusammen mit Ursula Schmidt diesen ökumenischen Gottesdienst vorbereitet hatte, stellte eingangs dazu fest: „Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.“ Durch diesen engen Zusammenschluss sei es gelungen, sagte Schoberth weiter, die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit zu gründen.

In diesem Jahr kamen die Texte und Gebete von Frauen aus Taiwan. Auch das Titelbild „I have heard about your faith“. zu Deutsch „Ich habe von deinem Glauben gehört“, stammte von der jungen taiwanesischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao. Im Vorfeld hatten die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Laternen und Seerosen gebastelt, um den Altarraum dem Land entsprechend zu schmücken. Abwechselnd trugen Frauen aus der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde die Gebetstexte vor.

Zum Abschluss des gut besuchten Gottesdienstes waren alle zu einem leckeren Essen mit Gerichten nach taiwanesischen Rezepten eingeladen. Oswald Purucker