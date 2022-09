Martina Schwarzmann zählt zu den erfolgreichsten Kabarettistinnen des Landes und füllt mit ihrer unvergleichlichen Art längst die größten Hallen. Nach zwei ausverkauften Shows auf der Seebühne kommt die mehrfach preisgekrönte Oberbayerin 2022 zurück nach Bayreuth : Am 17. September präsentiert sie ihr neues Soloprogramm „Ganz einfach“ in der Oberfrankenhalle Bayreuth .

Wie man es sich als Vollzeitmutter und Frau eines Landwirtes trotz der alltäglichen Herausforderungen einfach macht, weiß Martina Schwarzmann ganz genau. In ihrem neuen Bühnenprogramm „Ganz einfach“ gibt die Musikkabarettistin humorvolle Tipps, die im Umgang mit ungeduldigen Kindern und einem anspruchsvollen Alltag helfen: Wenn in der Zeitung nichts Schönes drinsteht – einfach nicht lesen. Wenn man hartnäckige Flecken nicht mehr aus der Kleidung bekommt – einfach mit der Schere entfernen.

Und falls es in dem ganzen Trubel doch mal zu hektisch wird – einfach was Gutes kochen. Denn wenn alle den Mund voll haben, ist es wenigstens mal kurz leise.

Wenn sich Martina Schwarzmann gerade nicht daran versucht, ihre Kinder zu bändigen oder ihrem Mann auf dem Acker zu helfen, dann lehnt sie sich einfach zurück und schreibt Texte über ihr turbulentes Hausfrauendasein und über alle Absurditäten, die ihr sonst so im Alltag begegnen. Nach ihrer ausverkauften Doppelshow im Rahmen des Seebühnenfestivals ist die schlagfertige Oberbayerin im nächsten Jahr in der Bayreuther Oberfrankenhalle live zu erleben. Mit dabei hat sie, wie man Martina Schwarzmann kennt, nur ihre Gitarre und viele neue „Gschichtln“ – eben „ganz einfach.“

Martina Schwarzmann ist am 17. September mit „Ganz einfach“ zu Gast in der Oberfrankenhalle. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.motion.gmbh und an allen bekannten VVK-Stellen. red