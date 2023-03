Mit Suse und Markus als Sänger , Domi und Bernd an den Gitarren , Welli am Keyboard , Heimi am Bass und Thomas am Schlagzeug feierte die Gruppe „Gimcrack“ in den Nuller-Jahren des neuen Jahrtausends ihre größten Erfolge.

Mit Hunderten von Gigs spielte sich die oberfränkische Gruppe in die Herzen der Coverrockfans. Vor über zehn Jahren gingen die Musiker getrennte Wege. Anfang des Jahres hatten der ehemalige Sänger der Band, Markus Gahn aus dem Lichtenfelser Ortsteil Roth, und der Chef der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe „Nepomuk“ die Idee, ein Revivalkonzert aus der Taufe zu heben. Es folgte ein Rundruf unter den ehemaligen Bandmitgliedern und Freunden, die sofort Feuer und Flamme für den Comeback-Gig waren. Es darf also wieder gerockt werden mit der Kulttruppe in der Kultgaststätte: Am Ostersonntag, 9. April, lässt das Ensemble ab 21 Uhr die guten alten Zeiten wiederaufleben. Auf dem Programm stehen Partyklassiker, aber auch jede Menge legendärer Rock- und Metalklassiker zum Abtanzen und Headbangen. Einlass ist um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf an der „Nepomuk“-Theke oder an der Abendkasse. stö