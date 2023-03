Rund 2000 Unternehmen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur im Landkreis Kulmbach . „Ein Großteil davon drückt sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen: Extra-Geld gegen die Löcher, die die Inflation ins Portemonnaie reißt? – Fehlanzeige“, sagt Michael Grundl von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Dabei sei die Prämie ein Instrument, das die Bundesregierung extra geschaffen habe, um die Härte der Krise abzufedern.

Für alle Beschäftigten im Kreis Kulmbach , die bislang leer ausgegangen seien, werde es höchste Zeit, einen Inflationsausgleich zu bekommen. Immerhin habe die Inflation auch im Januar mit einer Teuerungsrate von 8,7 Prozent für eine spürbare Belastung der privaten Haushaltskassen geführt.

Die NGG fordert Unternehmen im Kreis Kulmbach auf, sich nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken: „Die Prämie von bis zu 3000 Euro sollte genutzt werden. Sie kann auch in Etappen ausgezahlt werden. Dieser Verantwortung sollten sich die Arbeitgeber stellen“, so Grundl.

Wichtig sei, dass es sich bei der Inflationsausgleichsprämie nicht um einen Ersatzlohn handele: „Für den fairen Lohn setzen sich die Gewerkschaften in Tarifrunden ein. Die Prämie ist eine Art finanzielles 'Inflations-Pflaster'. Langfristig helfen nur fortlaufende Lohnerhöhungen, die sich an den Preisentwicklungen orientieren“, sagt Grundl. Der Gewerkschafter kündigte Forderungen von „10 plus X“ Prozent an.

Infos gibt es bei der NGG unter Telefon 0921/844480. red