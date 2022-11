Zu einer bayernweiten Projektwoche der „Gesundheit und Nachhaltigkeit “ hatte das Kultusministerium aufgerufen und die Schule in Marktleugast gestaltete diese Woche mit vielen praktischen Unterrichtseinheiten und Aktionen, in denen die Schülerinnen und Schüler lernten, was sie tun können, um gesund zu bleiben sowie nachhaltig zu handeln.

Die Hauswirtschaftslehrerinnen bereiteten mit allen Klassen eine gesunde Mahlzeit zu: Von Obstspießen über Gemüsesticks und verschiedene Dips war alles dabei. Während der Zubereitung erfuhren die Kinder zugleich anhand der Ernährungspyramide, was es heißt, sich ausgewogen zu ernähren.

Bewegung als Baustein zur Gesundheit wurde täglich in den Unterricht eingebaut. Neben den regulären Sportstunden fanden eine entspannende Yoga-Stunde und eine Hip-Hop-Tanzstunde zum „Auspowern“ statt. Erholung, Entspannung und die Erfahrung, den eigenen Körper bei Musik zu erspüren, gab es bei einem Hörspiel zur gesunden Ernährung im Snoezelenraum.

Highlight war der Wandertag aller Klassen zum Zechteich bei Marienweiher. Die Wanderung wurde immer wieder durch Bewegungsstationen unterbrochen, bei denen die Kinder Übungen zu einer lustigen Hasen-Geschichte ausführten.

Als Beitrag zur Nachhaltigkeit wurde in dieser Woche der Pausenverkauf fleischfrei umgestaltet. So gab es anstatt der üblichen Wiener und Leberkäs-Semmeln Haferflocken mit Milch sowie Obst aus den heimischen Gärten der Elternschaft. Da dieses gesunde Pausenfrühstück bei den Kindern gut angenommen wurde, hat die Schule sich entschlossen, dies auch beizubehalten. Deshalb gibt es in Zukunft nun zweimal pro Woche Müsli bzw. Haferflocken und Obst. Tanja Herold