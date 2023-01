100 Jahre alt wird der Männergesangverein (MGV) Wartenfels im nächsten Jahr. Sage und schreibe 70 Jahre aktiv dabei ist Ludwig Melzer, den Vorsitzender Erhard Hildner deshalb in der Mitgliederversammlung besonders auszeichnete. Als stellvertretender Vorsitzender des Sängerkreises komme er viel bei den Gesangvereinen herum, sagte Hildner, einem länger aktiven Sänger als Melzer sei er bislang aber noch nicht begegnet.

Er werde auch weiterhin mitmachen, sagte Melzer zu. Neben seinen weiteren Engagements in Wartenfels sei auch der Gesang Teil seines Lebens. Dabei erinnerte er an die Blütezeiten der Gesangvereine ab den 1950er Jahren, in denen es selbstverständlich war, „dass jeder, der einigermaßen musikalisch war, im Chor dabei war“. 40 bis 50 Mann stark war der MGV damals, und man nahm – durchaus erfolgreich – an den Wettstreiten und Wertungssingen mit den anderen Chören in der Region teil.

Die Zeiten haben sich inzwischen aber geändert, bedauerte Hildner, der neben Melzer noch zwei weitere „ Sänger der alten Garde“ auszeichnete: Hans Wedel, der seit 65 Jahren im Männerchor mitwirkt, und Reinhold Bähr, der seit 50 Jahren aktiv dabei ist. Es habe Zeiten gegeben, in denen man mangels genügend Sängern auch ans Aufhören denken musste, blickte Hildner zurück. Aber immer wieder habe es einen Anschub gegeben, weiterzumachen. Zum einen sei es die Zusammenarbeit mit den Sängern aus Schwand gewesen; zum anderen seien vor zehn Jahren neue Sänger zum Verein gestoßen: Robert Göcking, Peter Lehnert , Robert Thern und dessen Sohn Alexander Thern als Mitglied wie auch als Chorleiter .

Insbesondere Alexander Thern dankte Hildner, der mit seinem musikalischen Sachverstand und seinem persönlichen Engagement dafür sorge, dass es im weiten Gebiet von Presseck noch einen einsatzfähigen Chor gebe. Der auch zur musikalischen Gestaltung bei den verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde gebraucht werde, wie Bürgermeister Christian Ruppert betonte.

Dass dem so ist, listete Chorleiter Thern in Zahlen auf: Nach der Corona-Pause habe man ab April insgesamt 30 Proben abgehalten und elf Auftritte absolviert. Dass nicht immer alle 20 Sänger dabei waren, bedauerte er allerdings. Dennoch konnte man selbst mit halber Mannschaft jederzeit auftreten; insbesondere auch, seit man die „Schwachstelle“ Bass mit Rainer Lauterbach als neuem Sänger nun ausgleichen kann. In diesem Sinn ist Vorsitzender Hildner zuversichtlich, dass der MGV Wartenfels im nächsten Jahr sein „Hundertjähriges“ mit einem Festwochenende begehen kann. klk