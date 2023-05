Weitere Kommunen können sich über positive Bescheide für Zuschüsse aus dem Städtebauförderungsprogramm freuen. „81 Prozent der Mittel des Bayerischen Programms fließen in den ländlichen Raum“, freut sich der heimische Landtagsabgeordnete Martin Schöffel .

„Mainleus kann sich über eine Finanzspritze von 470.000 Euro für das Spinnereigelände und den Ortskern freuen. In Arzberg fließen 800.000 Euro in die Revitalisierung des Stadtumbaugebietes.“ Auch weitere Gemeinden profitieren. So erhält Bad Berneck für Einzelvorhaben 37.000 Euro , Marktschorgast (Ortskern) 40.000 Euro , Kirchenlamitz (Revitalisierung Stadtumbaugebiet) 40.000 Euro , Marktleugast (Ortskern) 225.000 Euro und Röslau (Revitalisierung Stadtumbaugebiet 40.000 Euro ). Nach Oberfranken fließen insgesamt gut 17 Millionen Euro .

„Ich freue mich darüber, wie sehr der Freistaat Bayern Anteil hat an der lebendigen Entwicklung unserer Kommunen nimmt“, so Martin Schöffel . Der Freistaat Bayern unterstützt die bayerischen Gemeinden unter anderem mit der Städtebauförderung dabei, sie als attraktive und lebenswerte Orte zu erhalten, Flächen zu sparen und auf Innenentwicklung zu setzen, Leerstände zu beseitigen und Gewerbe- und Industriebrachen wiederzubeleben. Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel fallen darunter. red