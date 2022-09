Nach vier Jahren strömten aus allen Himmelsrichtungen wieder die Gäste zum Teich- und Angelfest des Fischclubs Marktschorgast . Die Petri-Jünger konnten ihrem Hobby frönen, denn der Wolfgangs-Teich war gut besetzt mit Regenbogenforellen. Thomas Dietzel, ein leidenschaftlicher Angler aus Kulmbach, meinte: „Das Wetter passt und die Forellen beißen gut.“

Die Feinschmecker genossen die nach einem geheimen Rezept geräucherten Forellen. So drehte sich das Geschehen zwei Tage um die Forellen. Ein farbenprächtiger Festzug der örtlichen Vereine führte am Sonntag über den Markt, die Gefreeser Straße, zum Festzelt. Vorsitzender Matthias Rupprecht konnte auch den Fischerverein „Fröhliche Forelle“ aus Lützenreuth begrüßen. Bürgermeister Marc Benker: „Wir können in einer bewegten Zeit stolz auf den Gemeinschaftssinn unserer Vereine sein. Das ist eben Lebensqualität auf dem Land.“

Bruno Preißinger