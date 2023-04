Mit mehreren Aktionen ist der Gartenbauverein Schwarzach-Schmeilsdorf sehr aktiv ins Frühjahr gestartet. So rief er unter dem Motto „Piepmatz braucht Hilfe“ zum Nistkastenbau für Jung und Alt auf. Erich Schiffelholz vom LBV informierte die Teilnehmer über die Kennzeichen und das Brutverhalten der bekanntesten heimischen Wildvögel. Unter Anleitung entstanden dann 15 Nistkästen, die direkt im familiären Garten ihren Platz finden werden.

Einer vor Jahren angelegten Hecke am Friedhofsparkplatz in Schwarzach durch den Gartenbauverein Schwarzach-Schmeilsdorf wurde wieder neues Leben eingehaucht. Die Sträucher, die zum Teil schon vergreist, abgestorben oder durch die zu groß gewordenen Bäume zum Wachstumsstillstand gekommen sind, sollen mit dieser Maßnahme wieder zum Austreiben angeregt werden. Unter Anleitung von Erich Schiffelholz vom LBV wurden Teilstücke der Hecke und Bäume eingekürzt und locker wieder auf dem selben Platz aufgeschichtet. Diese Methode entspringt dem Heckengärtner Hermann Benjes, der dieses „erfolgreiche Flurbelebungskonzept der Naturschutzgeschichte“ bereits in den 80er Jahren mit Tausenden von Diavorträgen veröffentlichte. Mit Hilfe eines Kurzvortrages erläuterte Hr. Schiffelholz die Theorie dieser Aktion , bevor die Teilnehmer aktiv mit Hand anlegen durften. Die „neue“ Hecke bietet im Gegensatz zu vorher nun neue, geschützte Brutmöglichkeiten für Wildvögel, sichere Unterschlupfe für Kleintiere, die Möglichkeit wieder neu auszutreiben und auch wild angeflogenen Samen anderer Straucharten zu keimen. Uli Gruber, Naturschutzbeauftragter des Dekanats Kulmbach, sorgte zeitgleich für eine Informationstafel an dieser Stelle, um auch Außenstehenden den Sinn und Zweck dieser Aktion zu verdeutlichen.

Auch zu einer Müllsammelaktion lud der Gartenbauverein Schwarzach-Schmeilsdorf Mitglieder und Bürger ein. Etwa sieben Säcke à 240 Liter Müll sammelten rund 40 freiwillige Helfer und säuberten dadurch Teilstrecken ihrer Ortschaften Schwarzach, Schmeilsdorf , Wernstein und Veitlahm. Auch eine Klasse der Grundschule Mainleus beteiligte sich im Vorfeld. red