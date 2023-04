Der Gartenbauverein leistet viel für die Allgemeinheit . Uneigennützig pflegt er öffentliche Bereiche und trägt damit zu einem schönen Ortsbild bei. Dafür erhielten die Aktiven um Vorsitzenden Andreas Dremer viel Anerkennung. Bei der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitarbeit geehrt, die Eigentümer der schönsten Stadtsteinacher Anwesen erhielten Auszeichnungen.

Vorsitzender Andreas Dremer würdigte die gute Zusammenarbeit mit dem Schützenverein, in dessen Schießhalle das Treffen stattfand. Auf seinem Grundstück durften die Gartenfreunde ihren Geräteschuppen aufstellen, der am 11. Juni eingeweiht werden soll. Im Gegenzug bringen sich die Mitglieder bei der Pflege des Grundstücks ein.

Dremer umriss die wichtigsten Aktivitäten. So brachten sich die Aktiven ein bei der Pflege der Kletterrosen in der Forstamtsstraße. Eine Osterhasen-Familie und Frühlingsblumen erfreuen die Stadtsteinacher auf dem ehemaligen Tempel-Anwesen im Herzen der Stadt. Die Kosten dafür trägt der Verein selbst. Übers Jahr hinweg wurden weitere Anpflanzungen vorgenommen. Metzgermeister Frank Schüßler war so erfreut über die Initiative, dass er eine Brotzeit spendierte.

Auch das Beet am Aufgang zur katholischen Kirche pflegte man. Weitere Aktionen erstreckten sich auf die städtische Streuobstwiese am Bergfeld und den Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Kulmbach, wo man für den Blumenschmuck sorgte. Organisatorisches Talent war gefragt bei der Durchführung der Hauptversammlung des Kreisverbandes in der Steinachtal-Halle.

Kassier Klaus Göldel gilt als feste Stütze des Vereins und erhielt die goldene Vereinsnadel für sein 25-jähriges Engagement im Vorstand. Als stellvertretender Vorsitzender und Beisitzer hatte sich Reinhard Titze engagiert. Dafür gab es die silberne Ehrennadel. Die gleiche Auszeichnung ging an Gertrud Zickert und Klaus Bodenschatz, der allerdings verhindert war. Geehrt wurden auch Josef Dremer und Rudolf Graß für ihre mehr als zwei Jahrzehnte währende Mitarbeit an der Spitze der Organisation.

Ein sehr seltenes Jubiläum feierte Konrad Grimmler; seit 60 Jahren wirkt er bei den Gartenfreunden mit. Dafür gab es die Ehrennadel am Bande.

Dass es sich lohnt, sein eigenes Anwesen hübsch herzurichten, erfuhren drei Familien. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ waren Claudia und Kieran Garbutt, Jürgen Machulla und Jürgen Schultheiß erfolgreich. Sie erhielten aus der Hand von Bürgermeister Roland Wolfrum Modeln. Das Stadtoberhaupt zeigte sich dankbar für die vielen Initiativen des Vereins und überbrachte eine Spende. Klaus Rössner