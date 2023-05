Die Landtagsfraktion der Freien Wähler hat eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet: Darin spricht sie sich gegen den Entwurf zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes aus. „Konkret fordern wir die Berliner Ampelregierung dazu auf, von der beabsichtigten Verpflichtung Abstand zu nehmen, ab dem Jahr 2024 Heizungen beim Einbau zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betreiben zu müssen. Stattdessen muss sich der Bund zu einer dauerhaft technologieoffenen, sozial gerechten, bürgerfreundlichen und bezahlbaren Umsetzung des Umbaus der Wärmeversorgung hin zur Klimaneutralität bekennen – und zwar innerhalb eines realistischen Zeitraums“, erklärt der Kulmbacher FW-Kreisvorsitzende Rainer Ludwig, als MdL Teil der FW-Landtagsfraktion.

Jede Woche würden die Menschen mit neuen Ankündigungen von Verboten und Verordnungen verunsichert und so Zukunftsängste geschürt. Der Gesetzesentwurf stelle aus ideologischen Gründen unerfüllbare Anforderungen an Nutzer und Betreiber von Heizungsanlagen . „Gerade bei älteren Gebäuden ist eine Umrüstung auf Wärmepumpen oder vergleichbare ,grüne’ Heizanlagen wirtschaftlich untragbar.

Um den gezielten Angriff der Grünen auf das Eigentum und die Lebensqualität der Menschen aufzuhalten, suchen wir deshalb jetzt den Schulterschluss mit allen Bürgerinnen und Bürgern.“

„Auch im Kulmbacher Land stößt unsere Petition bereits auf großes Interesse. Aus Himmelkron haben uns über eine Eigeninitiative 180 Unterschriften, die in zwei Tagen gesammelt waren, erreicht. Aktiv war ebenso schon unser Ortsverband in Stadtsteinach – hat auch dort am Himmelfahrtstag eine dreistellige Zahl an Unterzeichner gefunden“, so Ludwig, der zu einer aktiven Unterstützung der Petition aufruft. red