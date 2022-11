Vorbei sind die Tage der Vorbereitung auf das Fest von St. Martin. Im Kinderhaus wurde diskutiert, wo wir anderen helfen können – so wie St. Martin auch geholfen hat.

Helfen im „kleinen“ täglichen Miteinander als auch im „großen“ Zusammenleben. Gerade dort, wo Menschenkinder leben, denen es nicht so gut geht wie uns. Deshalb haben Kinder und Erzieherinnen für Kinder in Rumänien auch Päckchen gepackt, die dort Freude bringen sollen. Licht in die Welt bringen, das Leben ein bisschen bunter machen, wenn es grau und dunkel erscheint, ist das Ziel.

Kindern ein Vorbild sein

Das war der Gedanke zum Laterne laufen. Gerade in der jetzigen Zeit, die geprägt ist von unterschiedlichen Schwierigkeiten und Ängsten, können wir als erwachsene Kindern ein Vorbild sein und Freude vermitteln, ist der Kindergarten in Rugendorf überzeugt.

„Lichterkinder“ sein

Wir können mit den Kindern Werte leben und Nächstenliebe erlebbar machen − eben „Lichterkinder“ sein, wie es in einem schönen Laternenlied erzählt wird, so das Kindergartenteam.

Vielleicht sind dann auch alle Nebensächlichkeiten nicht mehr so wichtig – und wir freuen uns an einem guten Miteinander, das bunt, vielfältig und schön ist, meint das Kindergartenteam. „Lichterkinder auf dieser Erde, leuchten wie Sterne am Himmelszelt! So wie St. Martin schenken sie Freude in alle Herzen auf dieser Welt!“, sind Kinder und Team überzeugt. red