Zum Kreis der Personen, an die nach Kreistagsbeschluss die Ehrennadel des Landkreises Kulmbach verliehen wurde, zählte auch Katharina Hofmann aus Kulmbach . An der feierlichen Übergabe im Dezember im Landratsamt konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Deshalb besuchten sie jetzt Landrat Klaus Peter Söllner und seine Stellvertreterin Christina Flauder im Seniorenheim, um ihr die hohe Auszeichnung auszuhändigen.

Der Landrat betonte bei der Übergabe, dass der Landkreis mit der Nadel für besondere Verdienste im ehrenamtlichen Bereich Personen auszeichne, die sich im Ehrenamt in ihren jeweiligen Gemeinden herausragende Verdienste erworben haben. Oft seien es „die guten Geister des Ehrenamtes“, die im Stillen Unglaubliches leisteten, sagte er.

Zu diesen Menschen zählt unbestritten auch Katharina Hofmann. Sie hat im sozialen und kirchlichen Bereich sichtbare Spuren hinterlassen. So kann der Hospizverein Kulmbach , dem sie seit seiner Gründung angehört, auf ihre Mitarbeit als Hospizbegleiterin zählen. Bis ins eigene hohe Alter hat Hofmann sehr viele Sterbebegleitungen übernommen. Darüber hinaus packte sie auch im Büro des Hospizvereins tatkräftig mit an, wenn sie ge-braucht wurde. Sehr eng verbunden ist sie mit der Kirchengemeinde Mangersreuth, in der sie jahrzehntelang als Kirchenpflegerin und „Frau für alle Fälle“ das Gemeindeleben maßgeblich mitgestaltete.

Die Geehrte wusste bei der kleinen Feierstunde viel zu erzählen von ihren Erlebnissen und vor allem von den Begegnungen mit Menschen. „Auch wenn nicht immer alles einfach war, ehrenamtliches Engagement gehörte für mich halt einfach dazu und hat mein Leben bereichert“, so die Geehrte. red