Wände , die zu zittern anfangen, Bodenfundamente, die sich verschieben und eingestürzte Hallen – die Bilder vom Erdbeben im türkischen Ismit im Jahre 1999, bei dem 18000 Menschen ihr Leben verloren, haben sich tief eingebrannt in das Gedächtnis von Thomas Münch. „Die Halle, in der ich als Monteur für die Burgkunstadter Maschinenfabrik Fischer gearbeitet hatte, hielt dem Beben mit einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala stand. Die gemauerten Hallen nebenan, die über keine Stahlkonstruktion verfügten, hingegen stürzten ein“, erinnert sich der Weismainer.

Als die Wände der Halle bei einem Nachbeben plötzlich zu zittern anfingen, habe er Todesängste durchgestanden, schildert der heute 55-jährige seine damalige Gefühlslage. Gott sei Dank ging alles gut aus. Monteur und Maschine blieben unversehrt. Letztere musste lediglich neu ausgerichtet werden, da sich die Bodenfundamente verschoben hatten. Seit 40 Jahren arbeitet der gelernte Maschinenschlosser bei dem Burgkunstadter Unternehmen, das Cordschneideanlagen für die Automobilindustrie herstellt. Auch sein gleichaltriger Arbeitskollege und Freund Gerd Will, der ebenfalls in Weismain wohnt, bringt es auf dieselbe Anzahl von Berufsjahren. In dieser Zeit haben die zwei gelernten Maschinenschlosser als Monteure die halbe Welt bereist und hatten dabei immer wieder Glück im Unglück.

Die zwei Weismainer Maschinenschlosser zählen zu den insgesamt 33 Jubilaren, bei denen sich die Maschinenfabrik Fischer mit einem Abendessen im Hotel Gondel in Altenkunstadt sowie Ehrennadeln, Geschenken und Urkunden für zehn, 25 und 40 Jahre Treue bedankte. Geschäftsführer Tilo Heinen würdigte den langjährigen tollen Einsatz der Jubilare zum Wohle des Unternehmens.

25 Jahre im Betrieb sind: Armin Dümler ( Weismain /Konstruktionsmechaniker), Robert Gebhardt (Kulmbach/After-Sales-Ingenieur), Gunter Jachmann (Loffeld/Softwareingenieur), Isabella Kraus (Altenkunstadt/Technische Produktdesignerin), Jürgen Kraus (Burgkunstadt/Energieelektroniker), Stefan Leikeim (Marktzeuln/Konstrukteur), John Nicholson (Altenkunstadt/Energieelektroniker) und Mario Nüßlein (Strößendorf/Industriemechaniker).

40 Jahre: Manfred Busch (Mannsgereuth/Universalhobler), Thomas Groß (Strößendorf/Stellvertretender Leiter der Elektroabteilung), Bernd Heuschmann (Kulmbach/Elektrotechniker), Thomas Münch ( Weismain /Industriemechaniker), Gerhard Pettrich (Altenkunstadt/Mitarbeiter in der Fertigungskontrolle) und Gerd Will ( Weismain /Industriemechaniker).

Stephan Stöckel