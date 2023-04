Ein umfangreicher Rückblick und viele Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Büttnerfachvereins Kulmbach . Es wurden viele langjährige Mitglieder geehrt und der frühere Vorstand Achim Schneider mit dem Titel des Ehrenvorstandes ausgezeichnet.

Vorsitzender Michael Zapf konnte im Rückblick auf das vergangene Jahr von zahlreichen Auftritten und Teilnahmen an Festzügen berichten. Erstmals seit 2017 konnten die Büttner im vergangenen Jahr wieder den mittlerweile unter „Büttnerwinkel“ bekannten Bauamtshof zum Altstadtfest bewirten, und eine Abordnung reiste zum Mönchshof-Bierfest nach Misinto in Italien, um das Fest mitzueröffnen. Das Highlight im letzten Vereinsjahr war aber wieder die Eröffnung mit Büttnertanz und Bieranstich zum Bierfest in Kulmbach .

Durch nicht stattfindende Versammlungen während der Corona-Pandemie hatten sich viele Ehrungen aufgestaut. Diese galt es heuer nachzuholen.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Stefan Bestler, Ralph Schneider, Peter Grünert, Werner Brose, Florian Gäbelein, Christian Deuerling, Max Dippold und Büttnermeister Anton Hofmann aus Hirschaid.

Für 25 Jahre waren es Michael Pistor und Norbert Lutz und für 50 Jahre Manfred Geyer, Paul Schieber und Dietmar Grampp.

Mit dem Titel des Ehrenmitglieds wurden verdiente Mitglieder, welche bereits über 40 Jahre – überwiegend aktiv – im Verein sind, ausgezeichnet: Wolfgang Hartmann, Hilmar Rödel, Bernd Schenkendorf, Stefan Buß, Edward Leppert und Klaus Büttner.

Die wichtigste Auszeichnung erhielt aber der ehemalige Vorsitzende Achim Schneider. Er war von 1985 bis 1995 als Zweiter Vorsitzender tätig und führte den Verein von 1995 bis 2019 als Erster Vorsitzender . Sein Nachfolger Michael Zapf dankte Schneider mit einem großen Rückblick auf dessen 24-jährige Amtszeit und überreichte eine Urkunde an den neuen Ehrenvorstand.

Schneider konnte viele große Projekte verwirklichen wie zum Beispiel das Einrichten einer kleinen Büttnerwerkstatt im historischen Badhaus der Stadt, ein Zinnfiguren-Diorama mit Büttnertanz für das Zinnfigurenmuseum und eine Reise zur Steubenparade nach New York. Das größte Projekt war die Verwirklichung des Denkmals zu Ehren der früheren Büttnereibetriebe in Kulmbach . Es steht seit 2007 am Vereinshaus am Marktplatz. red