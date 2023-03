Dr. Markus Ipta führt eine Arztpraxis in Kasendorf , ist dort sehr eingebunden und findet dennoch die Zeit, sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich einzubringen. Er ist Vorsitzender des Kulmbacher Hospizvereins und des ärztlichen Kreisverbandes. Er ist aber zusammen mit seiner Frau Angelika auch überaus engagiert in der BRK-Bereitschaft in Kasendorf . Für fast 30 Jahre aktiven Dienst im BRK wurde das Ehepaar Ipta jetzt aus der Hand von BRK-Kreisvorsitzendem und Landrat Klaus Peter Söllner mit einer staatlichen Ehrung bedacht.

Alles aufzuführen, was Markus und Angelika Ipta über Jahrzehnte für das BRK tun, würde den Rahmen sprengen, betonte Klaus Peter Söllner . Wie verbunden Markus Ipta mit dem Roten Kreuz ist, sehe man an einem Beispiel: „Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit am Tag des Kasendorfer Gregori, wenn seine Praxis geschlossen hat, Dienst am Fest zu machen.“ Angelika Ipta sei in gleichem Maße in der Kasendorfer BRK-Bereitschaft engagiert und aktiv.

Nicht dabei sein konnte Gerd Felbinger, der für 25 Jahre aktiven Dienst im Roten Kreuz ebenfalls geehrt worden ist. Er hat über Jahre hinweg die meisten Dienststunden in der Bereitschaft geleistet.