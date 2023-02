Auf der Aktionsbühne am Marktplatz in Bayreuth ist an den vier Faschingstagen mit Musik, Gardetanz, Zumba, HipHop und einem bunten Bühnenprogramm viel geboten.

Unter anderem werden beim diesjährigen Faschingstreiben die Bayreuther Faschingsgesellschaften sowie regionale und Bayreuther Schausteller dabei sein. Sie alle bieten auf dem Marktplatz ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderkarussell, Imbissgeschäften und Getränkeausschank mit Bierzelt. Am Faschingsdienstag gibt es eine Krapfen-Losaktion in Zusammenarbeit mit der Geseeser Landbäckerei und der Bayreuther Schaustellersektion.

700 Teilnehmer beim Faschingsumzug

Der Faschingsumzug mit mehr als 700 Teilnehmern findet am Sonntag, 19. Februar, um 13 Uhr auf der Strecke von der Äußeren Badstraße über die Richard-Wagner-Straße bis zum Marktplatz statt. An der Hauptbühne am Marktplatz zeigen die Faschingsgesellschaften ihr Können.

Auf die Kleinen wartet ein Kostümwettbewerb. Im Anschluss an den Faschingszug spielt DJ Alex Estévez ab etwa 16 Uhr auf der Aktionsbühne. red