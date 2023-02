Sie gehören zu den Besten ihres Jahrgangs in der Region: Gleich fünf Talente der Städtischen Musikschule Kulmbach haben beim Regionalwettbewerb von „ Jugend musiziert “ in Bayreuth erste Preise eingeheimst und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhalten.

Für diesen tollen Erfolg wurden die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker von Oberbürgermeister Ingo Lehmann, dem Leiter der Städtischen Musikschule , Harald Streit, sowie der Vorsitzenden des Fördervereins der Musikschule , Anja Gimpel-Henning, beglückwünscht und mit Geschenkgutscheinen belohnt.

Josephina Lau überzeugte in der Kategorie Streicherensemble mit ihrem Vortrag auf dem Violoncello die Jury von „ Jugend musiziert “ vollends – für ihre Darbietung wurde sie mit ihrer Partnerin mit dem ersten Platz belohnt. „Josephina hat sich klasse präsentiert“, erklärte Musikschulleiter Harald Streit. „Leider kann sie aber beim Bayerischen Landesentscheid von „ Jugend musiziert “ Ende März in Passau nicht dabei sein, da sie für diesen Entscheid noch zu jung ist. Aber ihre Leistung ist einfach spitze!“

Dagegen dürfen Klara Gollner am Violoncello sowie Luna Häublein am Drum-Set und Maya Häublein am Klavier beim nächsthöheren Landesentscheid in Passau antreten. Die drei Talente , die übrigens auch am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach den musischen Zweig besuchen, haben die Wettbewerbsjury in Bayreuth mit ihren Vorträgen begeistert und allesamt den ersten Platz in ihren Altersstufen bzw. Kategorien geholt. Mit Jonathan Lormes, aus der Schlagwerkklasse von Karsten Friedrich, fährt ein weiterer Vertreter zum Landesentscheid nach Passau. Seine Präsentation am Drum-Set honorierte die Jury ebenfalls mit einem ersten Platz. „Ich bin mir sicher, Eure Familien sind alle sehr stolz auf das, was Ihr da geleistet habt. Und ihr dürft es auch sein!“, beglückwünschte Lehmann die strahlenden Regionalsieger. „Euer Fleiß und Eure monatelange Vorbereitung zusammen mit Euren Lehrkräften Ulrike Maria Gossel, Thomas Schimmel und Karsten Friedrich haben sich ausgezahlt. Jetzt drücken wir Euch natürlich ganz fest die Daumen für Eure Präsentationen beim Landeswettbewerb in Passau.“

Die Ergebnisse würden darüber hinaus auch zeigen, welch hohe Qualität die musische Ausbildung an der Städtischen Musikschule in Kulmbach habe, ergänzte Anja Gimpel-Henning. Musikschulleiter Harald Streit bedankte sich bei der Schulfamilie für die Unterstützung, um musische Talente erfolgreich zu fördern. red