Für einen Gartenbauverein lässt sich zur Jahreshauptversammlung kein besserer Termin finden als der Frühlingsanfang, Die Saison geht wieder los. Lange genug haben die Gartenfreunde nach dem hartnäckigen Winter im Oberland warten müssen. Von den 60 Mitgliedern des Vereins war, nach zweijähriger Corona-Pause, ein großer Teil der Einladung des Ersten Vorsitzenden Heinrich Weiß gefolgt und hatte sich zum Kaffee und Kuchen in der Gaststätte Rau in Marienweiher eingefunden.

In seinem Rechenschaftsbericht hob der Vorsitzende die Anlage der Streuobstwiese neben der Kapelle in Hinterrehberg sowie die Beteiligung am Marktleugaster Straßenfest und dem Adventsmarkt hervor. Anschließend erfolgte der Bericht der Schatzmeisterin Diana Schramm und der Kassenprüferinnen Barbara Schramm und Helene Weiß.

Als nächste Aktivität steht eine Exkursion zur Gewächshausanlage der Firma Scherzer in Feulersdorf bei Wonsees auf dem Programm (27.April).

Zum Schluss wurden Jürgen und Sieglinde Beck, Dorothea und Georges Frisque sowie Elfriede Röder für zehnjährige Treue geehrt. Für besonderen Garten und Einzelhaus wurden Alfred und Alexandra Föhn, Marc und Regina Hartenberger sowie Christopher und Sarah Purucker prämiert. ws