Mit Erwin Tischer feierte ein verdienter Bürger der Gemeinde Himmelkron seinen 75. Geburtstag . Wie beliebt der Jubilar ist, wurde durch die große Gratulantenschar mehr als deutlich. Bürgermeister Gerhard Schneider bezeichnete die Frohnatur als Glücksfall für die Gemeinde und ihre Vereine. Tischer wurde in Hüttendorf bei Erlangen geboren und kam 1977 als Lehrer an die Mittelschule in Gefrees. 1978 folgte der Umzug nach Himmelkron , wo er sich mit seiner Ehefrau Inge ein schmuckes Eigenheim errichtete.

Es zeichnete den Jubilar aus, dass er sich sofort in den Vereinen engagierte. So war Erwin Tischer von der ersten Stunde an im Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft dabei. Vorbildliches hat Tischer auch für den Nachwuchs des TSV Himmelkron geleistet. Unter anderem organisierte er 40 Mal die Schülerolympiade. Als begeisterter Tennisspieler hob er die Tennisabteilung des TSV mit aus der Taufe und ist nun schon seit 31 Jahre deren Abteilungsleiter.

Seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, stellte Erwin Tischer auch als Gemeinderat von 1996 bis 2014 und als Jugendbeauftragter über einen Zeitraum von zwölf Jahren unter Beweis. Seit 15 Jahren ist er Partnerschaftsbeauftragter der Gemeinde, eine Aufgabe, die er mit sehr viel Hingabe und Herzblut wahrnimmt. Neben den örtlichen Vereinen und Verbänden sowie dem Bayerischen Lehrer- und Lehrinnenverband gratulierte auch Bürgermeister Gerhard Schneider . Rei.