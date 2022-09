Der 20-jährige Jannis Treutler zählte bei der Gesellenprüfung im Handlungsfeld „ Sanitärtechnik und Heizungsbau “ zu den Prüfungsbesten im Bereich der Kreishandwerkerschaft Kulmbach. Bei einer Feierstunde im Haus des Handwerks zeichneten ihn Obermeister Hans Schwender und dessen Stellvertreter Dieter Wiegel für seine hervorragende Leistung aus.

Jannis Treutler hat nach dem erfolgreichen Abschluss an der Carl-von-Linde Realschule bei der Firma Gebhardt in Weißenbach die Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik absolviert. Mit der Note 1,8 schloss er seine Gesellenprüfung ab. Für die nächsten Jahre hat er schon konkrete Pläne: „Zunächst will ich noch ein paar Jahre in meinem Beruf arbeiten und Erfahrungen sammeln, das schadet nicht. Dann will ich den Meister oder Techniker machen, da bin ich noch am Überlegen.“ Udo Gebhardt vom Ausbildungsbetrieb erklärt, dass für ihn von Anfang an klar gewesen sei, dass Treutler für den Beruf sehr gut geeignet ist: „Er hat eine schnelle Auffassungsgabe und sich auch bemüht, die Ausbildung zielstrebig anzugehen.“ In seinem Betrieb sei es zudem so, dass gute Noten in der Berufsschule mit einem Geldbetrag belohnt werden – „das spornt auch ein wenig an“, so Gebhardt.

Als Geselle ist Treutler inzwischen zur Firma Fischer KG in Neuenmarkt gewechselt, die schon vor seiner Prüfung auf ihn zugekommen sei. „Ich wollte auch mal was anderes sehen“, sagt der junge Mann. Während seiner Schulzeit habe er auch schon einmal ein Praktikum bei Fischer absolviert. Auch der Beruf des Kältemechatronikers habe ihn interessiert. Was Jannis Treutler an seinem erlernten Beruf schätzt, ist die Vielseitigkeit: „Im Gegensatz zu anderen Berufen benötigt man extrem viele Werkzeuge. Es gefällt mir auch, dass man jeden Tag auf einer Baustelle ist und am Feierabend immer sieht, was entstanden ist. Oder man hat eine Fertigmontage eines Bades abgeschlossen und sieht dann das glückliche Gesicht des Auftraggebers, das ist einfach ein schönes Gefühl.“

Jannis Treutler ist auch noch bei der Feuerwehr Wirsberg aktiv, in seiner Freizeit spielt er beim B-Klassisten SV Cottenau Fußball. Rei.