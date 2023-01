Beim Landesparteitag der Ökologisch-Demokratischen-Partei ( ÖDP ) in Hirschaid wurde das Landtagswahlprogramm beschlossen. Unter den zahlreichen Änderungsanträgen waren auch zwei, die der Vorstand des ÖDP-Kreisverbandes Kulmbach-Lichtenfels eingebracht hatte. Sie wurden mit großer Mehrheit angenommen, wie aus einer Pressemitteilung des Kreisverbands hervorgeht.

Darin wird gefordert, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt besser umgesetzt werden müsse. Deshalb müsse der Freistaat seine Quote bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf 6,5 Prozent erhöhen. Der Staat müsse in dieser Frage selbst Vorbild sein.

Die ÖDP fordert vom Freistaat, die Teilhaberichtlinien nicht nur zu formulieren, sondern auch umzusetzen. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen sei auch ein wichtiges Kriterium bei der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz."

Nach Angaben der ÖD hat der Freistaat zurzeit als Arbeitgeber eine Quote von 5,56 Prozent. Allerdings liege die Quote bei Neueinstellungen nur bei zwei Prozent. red