Der Caritasverband für den Landkreis Kulmbach hat in Zusammenarbeit mit der türkischen Gemeinde Kulmbach zu einem internationalen Frauenfrühstück eingeladen. Im Pfarrsaal der Kirchengemeinde „Unsere Liebe Frau“ trafen sich 70 Frauen aus verschiedenen Ländern.

Frauentag in der Ukraine

„In der Ukraine hat der internationale Frauentag eine lange Tradition und war ein Feiertag aus sozialistischer Zeit“, erklärte Maria Maier , die einen Kommunikationskurs für Frauen bei der Caritas leitet. Die Frauen freuten sich sehr, dass sie hier Gelegenheit erhielten, ein Stück Heimat zu feiern.

Frauentag in Afghanistan

Für die türkischen und arabischen Frauen ist dieser Tag ebenfalls nicht unbekannt. „In Afghanistan hatten wir am Frauentag in früheren Zeiten große Zusammenkünfte, es wurde gefeiert und gegessen“, erinnert sich Khojista Kamgar. Andrea Boujjia, Geschäftsführerin des Caritasverbandes Kulmbach , erinnerte die Frauen daran, niemals ihren Wert zu vergessen: „ Gleichberechtigung ist ein gutes Ziel, besser sollten wir aber Gleichwertigkeit anstreben. Der Einsatz einer Mutter für Familie und Erziehung muss den gleichen Wert haben wie die Arbeitsleistung und Karriere des Vaters.“ Gelebte Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit heiße vor allem, sich gegenseitig wertzuschätzen, sich wahrzunehmen und anzunehmen in allen Unterschiedlichkeiten. Hinschauen, wo die Nachbarin Hilfe braucht, und helfend füreinander da zu sein ist der Appell von Boujjia. Dies wurde umgesetzt, indem sich die Frauen gegenseitig mit den mitgebrachten Leckereien versorgten und in gesprächiger Runde ein ausgedehntes Frühstück genossen. Oswald Purucker