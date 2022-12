Auf zu neuen Ufern: Im zweiten Anlauf hat der Kulturverein Neudrossenfeld nach sieben Jahre im Dämmerschlaf einen neuen Vorsitzenden gefunden. Mit dem kunstbeflissenen Allgemeinarzt und Gemeinderat Franz Klatt steht zudem jemand mit Insiderwissen an der Spitze.

An die Seite Klatts wurde ebenso einstimmig seine Vorgängerin Ulrike Rausch-Rieß gewählt, Schatzmeisterin ist Annette Fial, Schriftführerin Eve-Marie Klatt. Als Beiräte fungieren Thomas Rieß, Anne Greim, Charlotte Havel und Erich Wochele, als Revisoren sind Maximilian Müller und Lothar Havel tätig. Damit ist der Verein voll funktionsfähig und kann neu durchstarten.

Vorab wünschte sich Rausch-Rieß vom neuen Vorsitzenden eine Ideenpalette, die den Verein voranbringe. Und da redete Klatt Klartext, er hat feste Vorstellungen. Am Herzen liegt ihm das Thema Linde, „mit dem wir punkten können“. So will er das Lindenbau(m)museum im „Bräuwerck“ attraktiver machen und das Interesse des Nachwuchses wecken. Entsprechende Ausstellungen und Informationen im Eishaus schweben ihm vor.

Eine echte Tanzlinde

Und Klatt will sich dafür einsetzen, dass Neudrossenfeld nahe des Eishauses eine echte frühere Tanzlinde vorweisen kann, „auch wenn andere das bezweifeln“. Gleichfalls möchte er den Ort Drossenfeld im Dreieck von Fränkischer Schweiz, dem Jura und dem Fichtelgebirge besser positionieren und kulturellen Gütern mehr Beachtung schenken. So habe er in der Markgrafenkirche Neudrossenfeld eine alte, sehr wertvolle Turmuhr aufgespürt, die der Öffentlichkeit gezeigt werden sollte.

Akzente zu setzen bezüglich der Herausforderung „Klimawandel“ ist ihm ebenfalls wichtig. Das fange schon bei der umweltfreundlichen Bebauung an: „Riesenhäuser auf einem kleinen Grundstück passen nicht.“ Musik und Theater über den Verein spielen zu lassen, sei ebenso möglich, „wenn es der Vorstand will, kann durchaus mal eine tolle Band oder ein Ensemble im Ort gastieren“. Sein abschließender Wusch: „Ich hoffe auf eine gute Resonanz der angebotenen Kulturarbeit.“

Der ausdrückliche Dank des Vorsitzenden galt der bisherigen Schatzmeisterin Regina Alt, „die ein stattliches Vermögen angehäuft hat“, und Ulrike Rausch-Rieß, „die viele Jahre den Verein prägte“.

Ein Versprechen offerierte noch Karl-Heinz Greim, Vorsitzender des Kulmbacher Kunstvereins : „Wir halten eine Verbindung über die Kunst.“

Und Bürgermeister Harald Hübner, der die Wahlen geleitet hatte, freute sich über die Wiederbelebung der Kultur in seiner Gemeinde. hw