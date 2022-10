Im Rahmen einer Freisprechungsfeier erhielten 43 Absolventinnen und Absolventen im Beruf Landwirtin und Landwirt aus dem Bereich Oberfranken Ost ihre Zeugnisse und Urkunden. Der Staatspreis ging an Louisa Riedl aus dem Himmelkroner Ortsteil Lanzendorf, die einen Notendurchschnitt von 1,10 erreichte, und mit Jan Morath (1,39) und Christopher Schramm (1,66) kamen auch die weiteren Schulbesten aus der Gemeinde Himmelkron .

Den Absolventen gratulierten die Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Hof, Andrea Brönner, Schulleiter Martin Abt vom Berufsschulzentrum III Bayreuth und Sachgebietsleiter Burkhard Traub im Namen der Regierung von Oberfranken . Traub: „ Die Bedeutung der Nahrungsmittelsicherheit rückt durch Corona und den Ukrainekrieg wieder in den Fokus.“ Die Absolventinnen und Absolventen hätten gelernt, die Nahrungsmittel umweltverträglich und nachhaltig zu erzeugen und dabei das Tierwohl zu beachten. Daneben erhielten und pflegten sie die Kulturlandschaft. Sie leisteten auch einen beachtlichen Beitrag zum Dorfleben und der Dorfkultur.

Aus dem Landkreis Kulmbach erhielten folgende Absolventinnen und Absolventen das Abschlusszeugnis: Mirjam Beierlein Neuenmarkt; Stefan Köber, Kulmbach; Jan Morath, Himmelkron ; Louisa Riedl, Himmelkron ; Christopher Schramm, Himmelkron ; Tobias Spiller, Himmelkron ; Florian Wehrfritz , Kulmbach.

Erst Praxis, dann Meisterschule

Louisa Riedl (19), die für ihr hervorragendes Prüfungsergebnis den Staatspreis erhielt, will erst noch für ein Jahr im elterlichen Betrieb in Lanzendorf praktische Erfahrungen sammeln und danach auf die Meisterschule nach Bayreuth gehen: „Das allgemeine Berufsfeld der Landwirtin ist sehr interessant und vielfältig, macht Spaß und man hat es mit Tieren und der Natur zu tun.“ Ihr Ziel ist es, später den landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern zu über-nehmen.

Jan Morath bleibt noch bei seinem Ausbildungsbetrieb und im kommenden Jahr will er die Technikerschule in Triesdorf besuchen: „Mir hat jede Arbeit in meiner Ausbildung Spaß gemacht, vor allem im Melkstand, der neu gebaut wurde. Nach der Technikerschule stelle ich mir einen Mix aus praktischen Arbeiten und Aufgaben im Büro vor. Ein Leben lang möchte ich aber nicht als Betriebshelfer tätig sein.“ Rei.