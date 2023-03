Karin Graf, Schulleiterin der Grundschule in Marktschorgast , hatte ihre Schule bei der Deutschen Herzstiftung für ein Seilspring-Projekt angemeldet. Jetzt hat der Workshop stattgefunden.

In der Pressemitteilung der Deutschen Herzstiftung heißt es: „Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder am Computer oder schauen fern.“

Die Folge sei, dass weltweit bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig sei. Um Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, habe man das Projekt „Skipping Hearts“ initiiert. Die sportliche Form des Seilspringens eigne sich zur Schulung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Durch die Teamarbeit werde die Integration körperlich, aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben: „Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung.“

Das Seilspringen bei dem Workshop mit Übungsleiterin Katharina Wäger aus Bayreuth machte den Schülerinnen und Schülern Spaß. Die Kinder kamen zeitweise mächtig ins Schwitzen. „Ich musste heftig schnaufen“, äußerte Milena. „Es war ganz schön anstrengend“, sagte Johanna. „Bei unserem Partnersprung hudelten wir anfangs“, erzählten beide Sportlerinnen, „doch bald kamen wir so richtig in Schwung.“ Bruno Preißinger