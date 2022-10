Der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing lädt herzlich zur Festveranstaltung mit Vortrag am 19. Oktober ein. Im Rahmen der Feier wird die Übergabe der Leitung des Ortskreises Kulmbach an Friedhelm Haun sowie die Verabschiedung von Hannelore Zinck aus dem Leitungsteam zelebriert. Die Veranstaltung findet im Dr.-Martin-Luther-Haus in Kulmbach statt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Der Vortrag trägt den Titel „Klimawandel – kurz- und langfristige Auswirkungen für unsere heimischen Wälder“ und wird von Michael Schmidt, Bereichsleiter Forst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Coburg- Kulmbach , gehalten.

Mehr zum Vortragsthema

Die klimatischen Veränderungen haben bereits erste gravierende Spuren in unseren Wäldern hinterlassen: Prägende Fichtenwälder, die insbesondere dem Frankenwald über Jahrhunderte sein Gesicht gegeben haben, sind aufgrund anhaltender Hitze und Dürre dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Diese dramatischen Entwicklungen sind aber mit hoher Wahrscheinlichkeit erst der Beginn grundsätzlicher Veränderungen, die unsere Region in den nächsten Jahrzehnten erreichen werden.

Regionale Klimamodellierungen, die im Rahmen des Vortrags vorgestellt werden, zeigen, dass sich die Entwicklung noch weiter verschärfen wird. Für die forstliche Nutzung unserer Landschaft ergeben sich hierdurch große Herausforderungen, die bereits jetzt ein rasches und entschlossenes Handeln erforderlich machen. Erste Ansätze werden vorgestellt und diskutiert. red