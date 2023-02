Der Vorlesewettbewerb in englischer Sprache fand für alle Mittelschulen im Landkreis an der Kulmbacher Hans-Edelmann-Schule statt. Die Organisation lag in den Händen von Konrektorin Gabriele Pfauntsch, in der Jury saßen Lehrkräfte der Hans-Edelmann-Schule.

Nach dem Lesen des bekannten Textes lag Fernando Schulz von der Mittelschule Neuen-markt-Wirsberg gleichauf mit Emely Schwedler von der Mittelschule Mainleus und Emily Andrasik von der Max-Hundt-Schule. Schulz meisterte dann den unbekannten Text aus dem Buch „Escape in New York“ bravourös und wurde zum Sieger auf Landkreisebene gekürt. Er wird am 27. April zur Regierung von Oberfranken nach Bayreuth fahren, um dort gegen die Konkurrenz aus ganz Oberfranken antreten.

Die weiteren Platzierungen: 2. Emely Schwedler und Emily Andrasik; 3. Adriana Moraru, Hans‑Edelmann-Schule; 4. Leon Seiferth, Mittelschule Neudrossenfeld. Rei.