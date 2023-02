Sie füllen seit 2019 eine echte närrische Lücke zwischen Bayreuth und Kulmbach: die Faschingsfreunde Rotmaintal mit Sitz in Neudrossenfeld . Und sie haben nach Ende der Pandemie richtig Gas gegeben.

An einer riesigen Fete zum Auftakt der Session im November vergangenen Jahres nahmen in einem Festzelt in Pechgraben mehrere Gesellschaften und fast 100 Mitwirkende teil. Und die Faschingsfreunde Rotmaintal wollen das jetzt noch toppen: Oben auf dem Weinberg in der Ausstellungshalle ist am Samstag, 18. Februar, ab 18 Uhr der Treffpunkt für alle, die den Fasching lieben.

Geplant sind zahlreiche Auftritte von Gesellschaften aus den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth, von den jüngsten Tanzgruppen bis zum Männerballett.

Außerdem kann während des gleichzeitigen Bürgerballs ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden.

Vorsitzender Bemjamin Wagner machte bei der Jahresversammlung im alten Sportheim so richtig Lust auf das Event, skizzierte in seinem Rückblick einen Verein, der frischen Wind in die Faschingsszene im Rotmaintal gebracht hat. „Mit einem Dreigestirn, zwei Tanzmariechen, der Tanzgruppe ,Dancing Sisters’ und dem Männerballett sind wir gut aufgestellt. Heuer wollen wir noch eine eigene Garde gründen unter Leitung des Jugendbeauftragten Thomas Meins“, freute sich der Mann an der Spitze.

Der 35-jährige Neudrossenfelder listete trotz Corona einige Termine auf, „wir wurden aber seit 2020 richtig ausgebremst“. Und er warb um neue Mitglieder, denn der Verein biete schon einiges, „vor allem Fröhlichkeit und ausgiebiges Feiern“. Freilich müsse da auch fleißig mitgearbeitet werden.

Den Mitgliedsbeitrag legte die Versammlung auf monatlich 15 Euro fest.

Die Neuwahlen gingen in Rekordzeit über die Bühne. Ganz vorn steht wieder Benjamin Wagner, eine echte Gallionsfigur, seine Vertreter sind Wolfgang List und Karla Sachs.

Schließlich wurden noch Jochen Hammon und Karla Sachs mit dem Till-Orden des Fastnachtsverbands Franken für ihre besonderen Verdienste um das Faschingswesen vor Ort ausgezeichnet. h.w.