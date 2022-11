Die traditionelle Herbst-Exkursion des Unesco-Clubs Kulmbach-Plassenburg fand in diesem Jahr zusammen mit drei Gästen des Unesco-Clubs aus der Partnerstadt Bursa statt. Ziele der dreitägigen Fahrt waren drei von 51 Welterbestätten, die von der Unesco in Deutschland bisher anerkannt wurden.

Vom Quartier in Friedrichshafen am Bodensee ging es zunächst nach Unteruhldingen. Dort wird seit 150 Jahren am Ufer des Bodensees nach prähistorischen Pfahlbauten gegraben, die bis zu 16 Siedlungsschichten übereinander aufweisen. Nächstes Ziel war die Klosterinsel Reichenau; sie ist ein herausragendes Beispiel für die religiöse und kulturelle Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelalter.

Das letzte Ziel der Exkursion wurde 2005 in die Welterbeliste aufgenommen: Mit 550 Kilometern Länge bildet der Obergermanisch-Raetische Limes das längste Bodendenkmal Europas. Die als Welterbe anerkannten Grenzen sind ein außergewöhnliches Beispiel für die Militärarchitektur und Bauweise im Römischen Reich.

Zur Stärkung des Zusammenhalts im Club trugen wieder die traditionellen zünftigen Brotzeiten mit fränkischen Spezialitäten bei, die aufgrund des herrlichen Wetters alle im Freien eingenommen werden konnten und auch den türkischen Gästen mundeten. Der Dank der Welterbe-Reisenden galt zum Abschluss einer gelungenen Exkursion den Verantwortlichen um Vorsitzenden Hartmut Schuberth. red