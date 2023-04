Die Ewige Anbetung hatte Erzbischof Hermann von Vicari im Jahre 1855 eingeführt. Jeweils beginnend mit dem 6. Januar wird dabei immer Tag für Tag in einer anderen Pfarrei Jesus Christus in der Heiligen Eucharistrie angebetet. So findet nach alter Tradition in Marktschorgast immer am 24. April die Ewige Anbetung statt − so auch dieses Jahr. Nach der Anbetung in der Pfarrei Marktschorgast fand eine Prozession durch den Ort statt. Kaplan Pawel Hardej trug den „Leib Christi “ in der Monstranz.

Musikalisch gestaltete eine Bläsergruppe den Abschlussgottesdienst − den der Kaplan in Konzelebration mit Pfarrer Michal Osk feierte. Bruno Preissinger