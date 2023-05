Im neu geschaffenen „Dorftreff“ im ehemaligen Schulhaus fand die Vollversammlung des Kreisjugendrings Kulmbach statt. Kreisjugendpfleger und KJR-Geschäftsführer Jürgen Ziegler bezeichnete es als sehr erfreulich, dass nach einer gewissen Anlaufzeit im Jahr 2022 wieder eine sehr große Anzahl von Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt werden konnte. Ziegler: „Die Auslastungsquote war erwartungsgemäß sehr hoch, und besonders hervorzuheben waren viele positiven Rückmeldungen, vor allem von Eltern nach dem Motto, schön, dass es wieder Angebote gibt.“

Im Laufe des Jahres konnten die Folgen von Corona gut gemeistert werden, wie Jürgen Ziegler betonte. Aber beim Betreuerstamm sei das bei weitem noch nicht gelungen: „Wir haben aktuell gerade ein Drittel unserer bisherigen Betreuer und Leitungen wieder, die aktiv für uns arbeiten. Dies ist für ein Programm in diesem Umfang schon fast zu wenig.“ Die Landkreisjugendarbeit, der Kreisjugendring und die „Alte Spinnerei am Bahnhof“, das Bundesprogramm „Demokratie leben“ und die Jugendherberge Wirsberg konnten dagegen auf ein fast normales Jahr 2022 blicken.

Im Landkreis Kulmbach konnte die Jugendarbeit in der Vergangenheit auf große politische und gesellschaftliche Unterstützung zählen. KJR-Vorsitzender Matthias Schramm: „Für die Zukunft ist es umso wichtiger, diesen Rückhalt weiter zu haben und gemeinsam in schwierigen Zeiten die zahlreichen Herausforderungen konstruktiv und zielgerichtet anzugehen, um so jungen Menschen die besten Startbedingungen mit auf ihren Lebensweg geben zu können.“

Es folgten weitere Teilberichte des Kinder- und Jugendkulturzentrums „Alte Spinnerei am Bahnhof“ und des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Die Jahresrechnung 2022 in Einnahmen und Ausgaben in einer Höhe von 306.846 Euro wurde von den stimmberechtigten Delegierten einstimmig angenommen. Und der vorgestellte Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 wurde in Einnahmen und Ausgaben in einer Höhe von 252.150 Euro ebenfalls angenommen.

Ab sofort werden in ganz Bayern Unterschriften für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei bayerischen Kommunal- und Landtagswahlen gesammelt. Im Kinder- und Jugendkulturzentrum „Alte Spinnerei am Bahnhof“ besteht ab sofort die Möglichkeit, sich in die entsprechenden Unterschriftenlisten einzutragen. Nach Auskunft des Bayerischen Jugendrings ist dieses Engagement mit dem Neutralitätsgebot der Jugendarbeit vereinbar. Rei.