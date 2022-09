Zum Hochfest der Wallfahrt Maria Geburt feierte Erzbischof Ludwig Schick mit vielen Wallfahrern in Marienweiher . Beim Wallfahrtsamt begrüßte er die beiden neuen Patres, Pater Benedikt und Pater Florian. Zudem dankte er den drei ausgeschiedenen Patres, Pater Adrian, Pater Silvester und Pater Aurelian , für ihr seelsorgerisches Wirken in den vergangenen Jahren.

Wallfahrtsseelsorger Pater Benedikt freute sich zusammen mit Erzbischof Schick und den Wallfahrern aus Roth und Uetzing dieses für ihn erste Hochfest in Marienweiher feiern zu können. Die Anwesenheit des Erzbischofs sei etwas Besonderes. Das Wallfahrtswochenende habe die Möglichkeit geboten, die Zeit auf dem Wallfahrtsweg und in der Basilika zum Nachdenken zu nutzen.

In seiner Festpredigt hinterfragte Erzbischof Schick das Fest Maria Geburt. Maria war von Anfang an auserkoren, Gottes Sohn zu gebären, sagte er. Durch die Menschwerdung Christi , zeige Jesu die Allgegenwart Gottes in der ganzen Welt.

Wallfahrtsseelsorger Pater Benedikt nahm am Ende des Gottesdienstes zusammen mit dem Erzbischof die Ehrung langjähriger Wallfahrer vor. 50 Jahre mit der Wallfahrt aus Roth kamen Gerd Schuberth und Georg Helm nach Marienweiher . Wallfahrtsführerin Brigitte Wolf war 45 Jahre dabei, Barbara Schuberth 25 Jahre. 40 Mal sind Georg Bauernschmitt und Gerd Klemenz, 30 Mal Josef Gichhorn und 25 Mal Hans Schauer mit der Wallfahrt aus Uetzing gekommen.