In der Hauptversammlung der Kreisgruppe Kulmbach der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte Kreisobmann Adolf Markus fest, dass der verbrecherische Krieg Putins und die dadurch verursachten Fluchtbewegungen bei vielen traumatisierten Sudetendeutschen schreckliche Erinnerungen wachriefen.

Die „menschen- und völkerrechtswidrigen Vertreibungsverbrechen“ Ende des Zweiten Weltkriegs dürften nicht totgeschwiegen oder geschichtsfälschend interpretiert werden, so Markus. „Ein Problem ist nur gelöst, wenn es gerecht gelöst ist.“

Bezirksvorsitzende Margaretha Michel berichtete über wachsende Versöhnungsbeispiele. Lobend erwähnte sie die Unterstützung durch den Freistaat Bayern.

Michel wies auf den Sudetendeutschen Tag in Regensburg am Pfingstsonntag, 28. Mai, auf den Brünner Friedensmarsch und auf die Vertriebenen-Wallfahrt nach Gößweinstein am 3. September hin.

Obmann Markus stellte der Versammlung Horst-Peter Wagner, Sohn eines Sudetendeutschen aus Kaaden/Kadañ und einer Unterfränkin und Inhaber einer Werbeagentur, vor, der heute in Kulmbach lebe. Seit über einem Jahrzehnt liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeiten auf der Erstellung von Dokumentarfilmen und Zeitzeugenberichten. Vorwiegend geht es dabei um Flucht und Vertreibung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs.

Margaretha Michel und Adolf Markus zeichneten dann langjährige engagierte SL-Kreisvorstandsmitglieder und Ortsbetreuerinnen aus. Die Verdienstmedaille erhielten Gislinde Schuster-Namer (Untersteinach) und Helga Kudlich (Marktleugast-Mannsflur), das große SL-Ehrenzeichen mit Urkunde erhielt Christine Wala (Marktleugast-Mannsflur). red