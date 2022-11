Am „Beierleins-Bergla“ ist in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Neuenmarkt-Wirsberg eine neue Wandertafel in Zusammenarbeit von Frankenwald- und Fichtelge-birgsverein errichtet worden, die die zahlreichen Wanderwege in dieser Region aufzeigt.

Landrat Klaus Peter Söllner stellte diese Zusammenarbeit als das „Gebot der Stunde“ heraus. Es sei zugleich die erste gemeinsame Maßnahme der beiden Verbände. Rainer Schreier, Hauptvorsitzender des Fichtelgebirgsvereins, kündigte auch für die Zukunft eine weitere Zusammenarbeit an: „Wir haben im November schon das nächste Treffen und das kann der Beginn einer gewachsenen Kooperation sein. Wir haben ja als Wanderer- und Naturschutzverbände letztendlich die gleichen Probleme “, sagte Schreier. Es sei auch schon überlegt worden, eine gemeinsame Sternwanderung zu machen. „Wir als Wanderer- und Naturschutzvereine sind da auch gesellschaftlich gefordert, das ist eine ganz wichtige Funktion unserer Vereine, und das wird oft einmal verkannt“, erklärte der Hauptvorsitzende.

Bürgermeister Alexander Wunderlich dankte besonders ILE-Managerin Elena Büttner, die sich darum bemüht hatte, dass das Projekt aus dem Regionalbudget „Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland“ mit einem Zuschuss gefördert worden war.

Auch Bürgermeister Roland Wolfrum als stellvertretender Hauptvorsitzender des Frankenwaldvereins würdigte die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Werner Reißaus