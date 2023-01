Dass in dem Frankenwaldstädtchen ein Schauspieler-Ehepaar zu Hause ist, das wissen wohl die Wenigsten in der Stadt. Unser Mitarbeiter hat es bei einem Geburtstagsbild erfahren, als Josta Drescher-Hoffmann ihren 80. Geburtstag feierte.

Die Jubilarin ist in Gablonz/Sudetenland geboren und hat ihren Beruf als Schauspielerin gut 40 Jahre ausgeübt und das auch sehr erfolgreich. So ist sie unter anderem Trägerin des Deutschen Kritiker Preises, den sie 1978 für ihre Darstellung einer Jüdin von Friedrich Luft erhielt, einem der bekanntesten Theaterkritiker Deutschlands. Kennengelernt hat sich das Schauspieler-Ehepaar in Hamburg bei der Uraufführung des Musicals „ Anatevka “, als die Jubilarin die „Fruma-Sarah“ und der spätere Ehemann Peter Drescher einen Rabbi spielte.

1973 suchte sich das Ehepaar im Frankenwald ein ruhiges „Plätzchen“ und das fanden sie in einer Ferienwohnung in Schwand. Seit wenigen Jahren hat Josta Drescher-Hoffmann mit ihrem Ehemann Peter Drescher einen festen Wohnsitz in Stadtsteinach . Rei.