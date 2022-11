Er war 18 Jahre lang Chefkoch im Wirsberger Romantik-Posthotel, bekochte Promis wie die Begum oder den Bandleader James Last und kennt Sternekoch Alexander Herrmann bereits seit dessen Kindheit – jetzt feierte Jürgen Beyer 70. Geburtstag.

Der Ludwigschorgaster lernte Konditor und Koch. Nach seiner Ausbildung zum Küchenmeister suchte er die Chance für eine Führungsaufgabe. Vor seiner Wirsberger Zeit sammelte der Jubilar noch Berufserfahrung im Hilton Hotel in London und im Hilton München.

Dort hatte er 1974 ein besonderes Erlebnis mit Beckenbauer und Co., denn die Fußballnationalmannschaft feierte ihren WM-Titel. „ Uli Hoeneß schaute sogar in der Küche vorbei.“

Bevor Jürgen Beyer in Rente ging, sorgte er im Kulmbacher Achat Plaza Hotel für guten Geschmack. Und was isst der frühere Küchenchef am liebsten? „Hausmannskost nach Mutters Rezept und Wildgerichte.“ Im Nebenberuf erteilte der Hobbymaler Schülern an der Berufsschule in Kulmbach über zwanzig Jahre praktischen Unterricht im Bereich Gastronomie.

Auch wenn es um die Kochkünste bei Vereinsfesten in seiner Heimatgemeinde ging, war der 70-Jährige ein gefragter Mann. Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani dankte dem SPD-Gemeinderat für das kollegiale Miteinander im Gremium, dem er seit 2008 angehört.

Ihrem Mitglied gratulierten auch Vertreter vom Musikverein, Gesangverein, VdK, FC Ludwigschorgast , SPD-Ortsverein, Gartenbauverein, Stammtisch, der FC-Altliga und der katholischen Kirche. tb