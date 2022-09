Fast 150 Besucher besichtigten beim ersten Kirchenführungstag nach der Pandemie die Wallfahrtsbasilika Marienweiher und nutzten das Angebot des Pilgerbüros, an Kirchenführungen teilzunehmen. Hierfür hatte Hannelore Klier als Leiterin des Pilgerbüros für den ganzen Tag Oswald Purucker gewinnen können. Bereits um 10 Uhr fand sich eine Wandergruppe aus dem Raum Lichtenfels ein.

Ein Konzert zum Abschluss

Mit fast 50 Teilnehmern reiste der Seniorenkreis „Der singenden Kaffeetisch“ aus Naila an. Die Sängerinnen hatten ihr eigenes Publikum mitgebracht. Unter Leitung von Barbara Bernstein eröffneten sie nach der Kirchenführung ihr Konzert. Begleitet wurden sie von Roland Reuther am Akkordeon.

Bis zum Eintreffen der nächsten Gruppe fanden sich auch zwei Jakobspilger ein, die sich vor drei Tagen in Reichenbach in Sachsen auf den Weg nach Santiago de Compostela gemacht hatten und nun einen der begehrten Stempel in ihrem Wanderpass anbrachten.

Der wandernde Kirchturm

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Gäste aus der katholischen Kirchengemeinde Kronach die Erläuterung zum wandernden Kirchturm. An fünf historischen Bildern machte er dabei deutlich, dass in 700 Jahren der Turm der Kirche auf der Ostseite einmal von vorne bis nach hinten gewandert ist und 1745 dann wieder seinen Platz am ursprünglichen Ort fand. Die Turmspitzen haben stets ihr Gesicht dem damaligen Zeitgeist angepasst. red