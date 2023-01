Die Digitalisierung hat Einzug gehalten in die Kordigasthalle. Seit August messen Sensoren Temperatur und Luftfeuchtigkeit . David Rotenberger von der Firma Reuther Netconsulting in Bad Staffelstein teilte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Temperatur (16,4 Grad) und Luftfeuchtigkeit (48,8 Prozent) in der Halle mit. Das von dem Beratungsbüro an die Halle angepasste System Long Range Wide Area Network, kurz Lorawan, machte es möglich.

Siegbert Reuther zeigte ein kleines Kästchen, in der Fachsprache Gateway genannt. „Das in der Halle installierte Gerät ist mit dem Internet verbunden, sammelt die Sensordaten und wertet sie aus“, erklärte der Fachmann. Daraus ließen sich Kenntnisse über das Nutzungsverhalten und den Energieverbrauch gewinnen, was einhellig von den Gemeinderäten begrüßt wurde.

Einig war man sich auch darin, dass in einem zweiten Schritt die Heizungsanlage damit gesteuert werden müsse. „Damit sind fünf bis zehn Prozent Energieeinsparung ohne Komfortverlust möglich“, betonte der Ingenieur.

Auch eine Einbindung der Schule ist laut Reuther möglich. Es könnten Temperatursensoren angebracht und Wärmeenergiemessungen durchgeführt werden. Denkbar sei es auch, Arbeitsgruppen für Digitalisierung zu gründen. Die Schüler in den oberen Jahrgangsstufen könnten so praktische Erfahrungen im Umgang mit Sensoren sammeln.

Um den Zustand der europäischen Fließgewässer ist es schlecht bestellt. In vielen Gewässern verhindern Wehre und Dämme, dass Fische und andere Wasserbewohner ungehindert wandern können. Verschlammung aufgrund von Sedimenteinträgen stellt ein weiteres Problem dar. Auch der Landkreis Lichtenfels macht da keine Ausnahme. Um das zu ändern, wurde auf EU-Ebene beschlossen, dass bis 2027 alle Fließgewässer wieder in einem guten ökologischen Zustand versetzt werden müssen. Auf Altenkunstadter Gebiet betrifft dies die Weismain und den Islinger Bach.

Biologe Philipp Strohmeier aus Creußen bezifferte die Gesamtkosten auf zwei Millionen Euro. Wie viel davon auf Altenkunstadt entfallen, müsse noch ermittelt werden. stö.