Bei gutem Lebensmut konnte im Burgkunstadter Seniorenheim Emma Schirmer ihren 85. Geburtstag feiern. Die Jubilarin wurde in Hainweiher geboren und lebte dort auch mit ihrer Familie. 1957 lernte sie ihren inzwischen verstorbenen Ehemann Andreas kennen und heiratete diesen ein Jahr später. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor, ein Pflegesohn komplettiert die Familie. Ihre Freude sind ihre sechs Enkel, acht Urenkel und zwei Ururenkel. Seit Oktober 2021 lebt die sehr kommunikative Seniorin im Pflegeheim in Burgkunstadt . Neben den Gesprächen mit den Mitbewohnern schaut sie gerne Fernsehen – früher war dies nicht so oft möglich, denn Emma Schirmer war immer für ihre Familie da. Zum Ehrentag gratulierte auch Bürgermeisterin Christine Frieß im Namen der Stadt. rodi