Die kleine Elli ist mit ihren elf Wochen zwar sehr süß, aber als Herdenschutz-Mix ist sie kein Hund für jedermann. Elli ist rassetypisch schon sehr selbstbewusst und versucht zu entscheiden, was sie möchte oder nicht. Daher ist es ganz wichtig, dass Elli nun in herdenschutzerfahrene Hände geht und richtig erzogen wird. Bei Interesse an Elli, kann man sich gerne im Tierheim Kulmbach , Tel. 09221/91288 oder per E-Mail an info@tierheim-kulmbach.de melden. Foto: Tierschutzverein