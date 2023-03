Bei der Jahreshauptversammlung der Wirsberger Ortsgruppe des Frankenwaldvereins wurde Erika Lauterbach als Obfrau erneut in diesem Amt bestätigt. Zu ihrer Stellvertreterin wurde Anja Weinrich gewählt. Weiter wurden gewählt: Kassenreferentin und Schriftführerin Heidi Holhut; Wander- und Wegewart ist Gerhard Löw.

Bürgermeister Jochen Trier, der die Neuwahlen durchführte, würdigte die ehrenamtliche Arbeit der Ortsgruppe mit Wegewart Gerhard Löw an der Spitze, den er als Kümmerer bezeichnete, und dankte auch dafür, sich bei Wahl für ein Ehrenamt zur Verfügung zu stellen, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei. Nicht unerwähnt ließ Bürger-meister Jochen Trier die Mithilfe bei den Gästen im Tourismusbereich.

Was von den Wanderfreunden sehr gut angenommen wird, sind die ausgewiesenen Frankenwald-„Steigla“, die gern begangen werden. Wander- und Wegewart Gerhard Löw berichtete, dass im vergangenen Jahr umfangreiche Arbeiten an den Wanderwegen vorgenommen und diese auch markiert wurden, denn es stand die Nachzertifizierung an, die eigentlich bereits im Jahr 2021 fällig war. Gerhart Löw: „Diese Arbeiten wurden großzügigerweise vom Deutschen Wanderverband wegen der großen Schäden an unseren Wanderwegen im gesamten Frankenwald auf 2022 verschoben. Wir mussten deshalb wieder jede Menge neue Schilder, Aufkleber und Pfähle anbringen oder ergänzen.“ Nach den Vorschriften und Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes müssen die Wanderwege in beide Richtungen erwanderbar sein und auch entsprechend markiert werden. Es gab in den Ortsgruppen im Frankenwaldverein sehr viel Nachmarkierungsarbeiten zu leisten, die aber durch den großen Einsatz der Wegereferenten bestens erledigt wurden. Wegewart Löw weiter: „Im Januar 2023 war es geschafft, der Wegemanager vom Frankenwaldverein in Naila ist nach Stuttgart zur Messe Caravan-Motor und Touristik eingeladen worden, wo dann unser Frankenwald wieder mal als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland nach 2015, 2018 und jetzt 2022 zertifiziert und ausgezeichnet wurde. Damit wurde auch die viele Arbeit von uns Wegereferenten gewürdigt und belohnt.“

Für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe wurde Heinrich Hückmann, Ehrenbürger der Marktgemeinde, besonders geehrt. Für das beginnende Wanderjahr kündigte Obfrau Erika Lauterbach kurze Nachmittagswanderungen an. Und für den Frankenwald-Marathon, der auch durch Wirsberg führt, ist die Ortsgruppe Wirsberg für eine Verpflegestation eingeplant. Rei.