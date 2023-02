Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist in der Region nach wie vor ungebrochen. So übergab die Kirchenverwaltung der Autobahnkirche Himmelkron einen Scheck über 1000 Euro an Sven Kosater und Thomas Ferdinand. Beide machen sich dieser Tage mit zwei Hilfstransporten an die Grenze zwischen Tschechien und der Ukraine auf den Weg.

Wie Daniel Bitterwolf und Kirchenpfleger David Heidenreich von der katholischen Kirchenverwaltung erklärten, wurde mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Folgendes beschlossen: Die übliche Kollekte in der Autobahnkirche für „Not in der Welt“ wurde für die Ukrainehilfe umgewidmet. Von diesem Geld wurde Thermounterwäsche gekauft.

Spendenaktion der Schule

Auch das Christian-Ernestinum-Gymnasium aus Bayreuth hat gespendet. Die Schüler sammelten insgesamt 203 Euro und überbrachten sie dieser Tage an die Organisatoren des Hilfstransports. Von den Spendengeldern kauften die Verantwortlichen kleine Gaskocher mit Gasampullen, die den ukrainischen Kriegsopfern durch den kalten Winter vor Ort helfen sollen. Werner Reißaus