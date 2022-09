Die Kirchweih , die Förderung der Vereine und das neue Baugebiet „Am Bühl“ waren Themen im Untersteinacher Gemeinderat .

Untersteinacher Kerwa: Die Untersteinacher Kerwa an diesem Wochenende wird mehr oder minder nur „hausgemacht“ sein. Jedenfalls wird es kein Karussell geben. Jürgen Wiesel aus Thurnau, der sein Fahrgeschäft bislang jedes Jahr aufgestellt hatte, sei verstorben; trotz vieler Telefonate habe er keinen Ersatz finden können, teilte Bürgermeister Volker Schmiechen mit. So bieten auf der Peuntwiese am Samstag die Awo, am Sonntag die Siedler jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr Kaffee, Kuchen und Bratwürste an. Samstag findet ein Kinderflohmarkt statt und ab 14 Uhr ein Bocciaturnier.

Förderung für Vereine: Vergeben hat der Gemeinderat die Förderbeträge in diesem Jahr an die Vereine im Ort, sofern sie sich bis zum Stichtag 31. Mai dafür gemeldet hatten; nicht gemeldet hatten sich die Fortuna, der Sportkegelclub und die Schützengesellschaft. Nach dem Schlüssel für die Vereinsförderung wurden insgesamt 1548 Euro verteilt an den Gesangverein (56 Euro), die Blasmusik (201), den Gartenbauverein Untersteinach (121), den Geflügelzuchtverein (136), die Feuerwehr Untersteinach (500) und Gumpersdorf (75), die Awo (168), den Siedlerbund (90), sowie jeweils 50 Euro an den Gartenbauverein Gumpersdorf , den Opel-Club, den Verein Deutsche Spitze und die Fliegenfischer.

Bebauungsplan: Beschlossen hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für das neue Baugebiet in der Siedlung „Am Bühl“ gegenüber der katholischen Kirche. Seitens der Bürger sind keine Einsprüche eingegangen. red