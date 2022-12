Die Zeit auf dem Weg nach Weihnachten ist eine besondere Zeit. Besonders war auch der feierliche Adventsgottesdienst mit anschließender musikalischer Andacht in der St.-Bartholomäuskirche in Ludwigschorgast , zu der Kaplan Pawel Hardej den Dresdner Kammerchor „Ex silentio“ und den Gesangverein Liederhort Ludwigschorgast herzlich begrüßte.

Mit dem Eröffnungslied „Es kommt ein Schiff geladen“, stimmte der Chor „Ex silentio“ unter der Leitung von Lukas Roth mit einem nachdenklichen Lied die Gläubigen auf den Gottesdienst ein.

Zur Gabenbereitung brillierte der Gesangverein Liederhort Ludwigschorgast , unter der Leitung von Alexander Thern, mit dem Lied „Wieder naht der heil’ge Stern“. Gedanken zum Advent machte sich Alexander Thern: „Erwartungszeit, Zeit, die nicht passiv ist, die nicht stillsteht, sondern die bewegt. Die bewegt hin zu mehr Nähe und Wärme, zu mehr Kommunikation, zu mehr Teilen, zu mehr Miteinander … zu mehr Menschlichkeit.“

Marlene Groß und Michael Rief erinnerten an die Zeit damals, „und geboren wurde er für uns auf dem Weg und gelegt in eine Krippe, da kein Platz war in der Herberge. Unterwegssein, ein Zeichen dafür, dass Gott, dass der Sohn Gottes auch in unser Unterwegssein, in unser In-Bewegung-Sein, hineingeboren wird und gerade da erfahren werden kann.“

Die beiden Chöre verzauberten das Publikum mit zum Teil alpenländischen Liedern: „Im Namen des Vaters“, „Wachet auf“, „Ein gutes Wort zu jeder Zeit“, oder „ Still , still, still“.

Mit ihrer klaren Sopran-Stimmebeeindruckte Miriam Zimmermann im Wechselgesang mit dem Chor des Gesangvereins Liederhort Ludwigschorgast beim Lied „Ave Maria, so grüßt der Engel“. Mit „Carol of the bells“, einem ukrainisch-amerikanischen Weihnachtslied , fesselte „Ex silentio“ die Besucher. Schon die glockenartigen Anfangsakkorde machen lautmalerisch und der Chor intonierte „Ding, Dong, Ding, Dong“.

Zum Schluss sangen die beiden Chöre stimmgewaltig das Lied „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelssohn Bartholdy . Mit einem großen Applaus wurden die Sängerinnen und Sänger verabschiedet, und für den Ludwigschorgaster Lukas Roth war es ein schönes Heimspiel. Michael Kraus