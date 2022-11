Uschi Prawitz

Lisa Chyzhevska ist eine von 750 geflüchteten Ukrainern, die derzeit im Landkreis Kulmbach weitestgehend in privatem Wohnraum untergebracht sind. Die 20-Jährige kam am 29. März zusammen mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester über das Auffanglager Bamberg und via Kulmbach nach Presseck. Das war zunächst ein Kulturschock für die junge Frau, die zuvor im ukrainischen Charkiw, einer Stadt mit rund 1,5 Millionen Einwohnern, gelebt hatte. Die ersten Tage in Presseck waren für sie seltsam: „Es war Winter und niemand war auf der Straße“, erinnert sie sich.

Heute ist sie gut in Presseck angekommen. Vormittags führt sie ihr Studium der Petrochemie online fort, nachmittags besucht sie einen Deutschkurs in Kulmbach , was schon zum ersten Problem führt: „Die Monatskarte für den Bus kostet 150 Euro“, erklärt Anita Baar, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard und weiteren Helfern um die rund 50 Geflüchteten im Bereich Presseck kümmert. Auch für die restliche Familie, die kein Auto besitze, gestalte sich die Mobilität nicht einfach. „Eine Einzelfahrt von Presseck nach Kulmbach kostet 6,40 Euro“, sagt Anita Baar. Einkaufen oder Behördengänge in Kulmbach müssten daher wohlgeplant sein.

Ansonsten fühlen sich Lisa und ihre Familie wie auch die weiteren Ukrainer im Ort wohl und willkommen. „Einige ukrainische Frauen haben wir zu unserer Walking-Gruppe oder zur Gymnastik eingeladen“, erzählt Anita Baar. Und Lisa Chyzhevska wird sogar als Model in der Modenschau der Künstlerin Edina Thern anlässlich der Langen LQN-Kulturnacht zu sehen sein. „Am Wochenende sind wir ansonsten viel im Wald unterwegs“, sagt Lisa. Ihre jüngere Schwester Alina (neun Jahre) geht hier zur Schule und hat zusätzlich ukrainischen Online-Unterricht. Sie und ihre Freundin Regina (9) haben zwar schon neue Freunde gefunden, sie vermissen jedoch ihre Stadt.

Die Verwandten fehlen

„Mir fehlt mein Vater und meine Verwandten“, sagt Alina, und Regina sehnt sich nach ihren Großeltern . In Charkiw hatten die beiden Mädchen viele Hobbys, so waren sie etwa Mitglied einer Singgruppe. „Hier singen sie wenn möglich online“, sagt Reginas Mutter Olga. „Wir sind dankbar für die Hilfe, die wir hier erfahren, das macht uns vieles leichter“, sagt Rechtsanwältin Olga. Ihr dringendster Wunsch: „Beendet den Krieg, ich will nach Hause gehen. Wir hatten ein wunderbares Leben.“ Anfang August kam sie aus den damals besetzten Gebieten hier an, die Männer durften nicht raus, „also ist mein Mann Sascha allein über Russland geflüchtet, ich mit meinen beiden Kindern durch die Ukraine“. Olgas Vater blieb zurück, er war auf eine Mine getreten, trägt jetzt eine Prothese.

Viacheslav Matiash durfte als Vater von vier Kindern hingegen offiziell die Ukraine verlassen. Der Kinderpsychologe aus Kiew ist seit seiner Ausreise drei Mal zurückgekehrt. „Ich musste mich um unsere Wohnung kümmern, habe warme Sachen für den Winter geholt, für die Kinder Pässe beantragt“, erzählt er. Das Leben in Kiew sei ruhig auf der Straße, die Menschen versuchten, normal zu leben, aber das könne schnell umschlagen. Er sei aus Kiew weg, damit seine Kinder aufgrund des ständigen Luftalarms kein Trauma erleiden. Ein Problem, von dem auch Anita Baar berichtet. „Hier flogen einmal Bundeswehrhubschrauber über Presseck hinweg, und gleich haben alle mich angerufen, ob etwas Schlimmes passiert sei“, erzählt sie.

Volodymyr Dubenets spricht fließend Deutsch, denn er hat als Austauschstudent Agrarmanagement in Deutschland studiert. Mit seiner Familie ist er im März aus Poltawa nach Deutschland gekommen, jetzt sucht er nach einer Anstellung. „Die Situation in der Ukraine hat sich verschlechtert, etwa 30 bis 40 Prozent der Stromerzeugung ist zerstört“, berichtet er. Vor kurzem erst war er in Kasachstan, hatte überlegt, mit seiner Familie dort Fuß zu fassen, was aber an bürokratischen Hürden scheiterte: Er bekam keine Aufenthaltsgenehmigung.

Auch in Thurnau sind einige Flüchtlinge untergebracht, wenn auch nicht mehr so viele. Renate Liefländer-Cordes vom dortigen Helferkreis spricht von anfangs 26 Ukrainern in Thurnau. Einige hätten dann ein Visum für die USA bekommen, einige seien zurückgegangen, andere schlicht verschwunden. „Die wenigen, die jetzt noch da sind, sind sehr selbstständig, brauchen manchmal Hilfe bei Formularen oder Ähnlichem.“

Es wird Wohnraum benötigt

„Mit Blick auf den kommenden Winter ist damit zu rechnen, dass weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine kommen werden“, sagt Björn Karnstädt, Pressesprecher des Landratsamtes. In der Folge stelle die Unterbringung dieser Menschen eine große Herausforderung dar. „Wir appellieren daher an die Bevölkerung, beim Landratsamt geeignete Räumlichkeiten zu melden.“