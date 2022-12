„ Bethlehem sucht den Superstar “. Unter diesem Motto führten die Schüler der Grundschule zur Erziehungshilfe „PrinZ“ in Stadtsteinach ein Krippenspiel auf. Die Schüler der 3. und 4. Klasse hatten lange mit ihren Lehrern geprobt und waren vor der Aufführung sehr aufgeregt. Mit viel Hingabe und Begeisterung führten sie das Weihnachtsstück vor. Der Mercedesstern, der Weihnachtsstern, der Zimtstern, der Abendstern, der Seestern und die Sternschnuppe traten beim Casting in den Wettstreit, wer der Beste, der Schönste oder der Beliebteste sei. Am Ende war klar, dass es nicht darum geht, der Schönste oder Beste zu sein, sondern es geht um das Kind in der Krippe, das uns geboren wurde, ein Zeichen für den Frieden. Mit Gebeten, Fürbitten und besinnlichen Liedern umrahmten die Schüler die Weihnachtsfeier. red