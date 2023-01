Gustav Biedermann ist mit seinen nunmehr 80 Jahren immer noch ein Vorzeigelandwirt. Bereits in jungen Jahren ist der Jubilar in die elterliche Landwirtschaft hineingewachsen und war von Anfang an ein sehr moderner Landschaftsmeister, der sehr bald auch neue Wege einschlug, als er zum Beispiel ein schlagkräftiges Lohnunternehmen aufbaute, in dem er zunächst allein tätig war. Heute beschäftigt sein Sohn Wolfgang, der den landwirtschaftlichen Betrieb 2007 übernahm, zur Saisonarbeit bis zu sechs Arbeitskräfte.

Eingeschult wurde Gustav Biedermann in der einklassigen Volksschule See mit nur einem Lehrer und damals 32 Kindern. Es folgte der Besuch der Berufsschule, die damals noch in Neuenmarkt war und abschließend die Landwirtschaftliche Berufsschule in Kulmbach. Ein Glücksfall war für den Jubilar, dass seine Ehefrau Erna auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kremitz/Himmelkron stammte und mit der Landwirtschaft sehr eng verbunden war. Von nun an wurde der Betrieb kontinuierlich aufgebaut und aus dem damals fast 15 Hektar großen Betrieb sind 100 Hektar geworden, aber heute ohne Viehhaltung. Und das Besondere an dem Betrieb der Familie Biedermann: Es ist ein blitzsauberer Hof, wie man ihn nur selten vorfindet. Der Dorfgemeinschaft hat sich Gustav Biedermann bereits in jungen Jahren verschrieben, ob als aktiver Feuerwehrmann, als langjähriger Feldgeschworener, als BBV-Ortsobmann für See, als Vorsitzender der Flurbereinigung See und als Vorsitzender der Maschinengemeinschaft von See. Der Vorstandschaft des Maschinenrings Kulmbach gehörte Gustav Biedermann 20 Jahre an, davon zehn Jahre als Zweiter Vorsitzender. Rei.